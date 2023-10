Compone l acqua - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Compone l acqua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : IDROGENO

Significato/Curiosita : Compone l acqua

Dal sottosuolo alla superficie sino agli strati dell'atmosfera. l'acqua che la compone può trovarsi in varie zone della terra: nella litosfera, cioè all'interno... Dal sottosuolo alla superficie sino agli strati dell'atmosfera. l'che lapuò trovarsi in varie zone della terra: nella litosfera, cioè all'interno... L'idrogeno (simbolo H, dal latino moderno hydrogenium, basato a sua volta sul greco d, hýdor, «acqua», con la radice e-, ghen-, «generare», quindi «generatore di acqua») è il primo elemento chimico della tavola periodica (numero atomico 1) e il più leggero. Con l'idrogeno inizia il primo periodo del sistema periodico e il primo gruppo, e quindi il blocco s. Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 21 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : Compone l acqua : compone; acqua; compone una chiusura a strappo; Si compone in tribunale; compone musica per tenori e baritoni; Un elemento che compone certi perimetri; La compone il poeta; Piccolo getto d acqua da fontana; Il ragno che tesse la sua tela nell acqua ; Recipienti per acqua gassata; Corsi d acqua della movida milanese; Quelli minerali sono disciolti in acqua ;

Cerca altre Definizioni