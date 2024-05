La Soluzione ♚ Scalino dislivello tra due pavimenti contigui La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : GRADINO . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. GRADINO

Significato della soluzione per: Scalino dislivello tra due pavimenti contigui La scala (detta anche scala fissa, per distinguerla da quella portatile) in architettura è una costruzione edilizia che si definisce come struttura di collegamento verticale fra i diversi piani di un edificio. Per estensione, il termine, nei condomini, indica anche il gruppo di appartamenti situati intorno a una stessa scala. Italiano: Sostantivo: gradino ( approfondimento) m sing (pl.: gradini) . (architettura) dislivello tra due pavimenti contigui. (senso figurato) grado che distingue un livello superiore da uno inferiore. (agricoltura) coltivazione a terrazze. Sillabazione: gra | dì | no. Pronuncia: IPA: /gra'dino/ . Etimologia / Derivazione: diminutivo di grado . Citazione: Sinonimi: scalino; piolo. (senso figurato) grado, livello, passo, fase, stadio, tappa.

