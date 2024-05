Significato della soluzione per: Si molla per salpare

Sostantivo

L'ormeggio è l'insieme delle operazioni nautiche che si effettuano per rendere stabilmente ferma un'imbarcazione in un dato punto della costa (generalmente il molo di un porto); è anche il luogo in cui il natante viene tenuto fermo, nonché ogni elemento accessorio utilizzato per stabilizzarne la posizione.

ormeggio m (pl.: ormeggi)

assicurazione di un'imbarcazione a un punto di solida presa

Voce verbale

ormeggio

prima persona singolare dell'indicativo presente di ormeggiare

Sillabazione

or | meg | gio

Pronuncia

IPA: /or'med:o/

Etimologia / Derivazione

dal greco antico µ

Sinonimi

ancoraggio

Termini correlati