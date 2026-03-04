Scorre nel tavolo

SOLUZIONE: CASSETTO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Scorre nel tavolo" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Scorre nel tavolo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Cassetto? Un elemento che si apre e si chiude per riporre oggetti, spesso integrato nei mobili, permette di accedere facilmente a ciò che si desidera tenere nascosto o organizzato. La sua apertura e chiusura avviene grazie a un meccanismo che permette di far scorrere la parte interna lungo un binario, facilitando l'uso quotidiano. Questi comparti sono disponibili in varie dimensioni e materiali, offrendo funzionalità e praticità in diversi ambienti domestici e lavorativi. La loro presenza ottimizza lo spazio e mantiene tutto in ordine.

In presenza della definizione "Scorre nel tavolo", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Scorre nel tavolo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Cassetto:

C Como A Ancona S Savona S Savona E Empoli T Torino T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Scorre nel tavolo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

