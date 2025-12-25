Il tavolo da lavoro degli impiegati

SOLUZIONE: SCRIVANIA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il tavolo da lavoro degli impiegati" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il tavolo da lavoro degli impiegati". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Scrivania? La scrivania è il mobile su cui gli impiegati svolgono le loro attività quotidiane, come scrivere, leggere e organizzare documenti. È uno spazio personale che permette di mantenere ordine e concentrazione durante le ore di lavoro. Di solito si trova negli uffici o nelle case, fornita di superfici piane e spesso dotata di cassetti per riporre oggetti. È un elemento essenziale per l'ambiente lavorativo e per la produttività.

In presenza della definizione "Il tavolo da lavoro degli impiegati", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il tavolo da lavoro degli impiegati" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Scrivania:

S Savona C Como R Roma I Imola V Venezia A Ancona N Napoli I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il tavolo da lavoro degli impiegati" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

