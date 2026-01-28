Occupa molto spazio su un tavolo della biblioteca

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Occupa molto spazio su un tavolo della biblioteca' è 'Librone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LIBRONE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Occupa molto spazio su un tavolo della biblioteca" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Occupa molto spazio su un tavolo della biblioteca". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Librone? Un grande volume che si distingue per le sue dimensioni imponenti, spesso lasciato in evidenza tra gli altri libri. È un oggetto che richiede molto spazio e sovente si trova su un tavolo o uno scaffale dedicato. Il suo peso e la sua presenza lo rendono facilmente riconoscibile e spesso rappresenta un'opera di notevole importanza o di ampio contenuto.

Quando la definizione "Occupa molto spazio su un tavolo della biblioteca" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Occupa molto spazio su un tavolo della biblioteca" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Librone:

L Livorno I Imola B Bologna R Roma O Otranto N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Occupa molto spazio su un tavolo della biblioteca" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

