Ignorante con dottissime pretese

Home / Soluzioni Cruciverba / Ignorante con dottissime pretese

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Ignorante con dottissime pretese' è 'Saccentone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SACCENTONE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Ignorante con dottissime pretese" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Ignorante con dottissime pretese". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Saccentone? Un saccentone è una persona che, pur dimostrando poca preparazione o conoscenza, si presenta con atteggiamenti presuntuosi e supponenti. Spesso si comporta come se fosse un esperto in ogni ambito, nonostante le sue lacune siano evidenti. Questa postura può risultare fastidiosa per chi ha reale competenza, poiché tende a ostentare sicurezza in modo sproporzionato. La sua arroganza nasce dall’illusione di sapere tutto, anche quando in realtà manca di basi solide. La sua figura spesso suscita ironia tra chi percepisce la sua superficialità.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Ignorante con dottissime pretese nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Saccentone

Se la definizione "Ignorante con dottissime pretese" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Ignorante con dottissime pretese" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Saccentone:

S Savona A Ancona C Como C Como E Empoli N Napoli T Torino O Otranto N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Ignorante con dottissime pretese" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Un ignorantone che crede di essere dottoIgnorante con dotte preteseLe hanno il dotto e l ignoranteUomo rozzo e ignorantePoco ignorantePiene di pretese