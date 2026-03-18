Avidi pieni di pretese

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Avidi pieni di pretese' è 'Esosi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ESOSI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Avidi pieni di pretese" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Avidi pieni di pretese". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Esosi? Gli esosi sono persone che mostrano avidità eccessiva, spesso desiderando più di quanto sia ragionevole o necessario. La loro insaziabile sete di possesso li porta a pretendere continuamente, trasmettendo un senso di insoddisfazione e ingordigia. Questo atteggiamento si manifesta attraverso richieste ingiustificate o pretese esagerate, che rispecchiano un desiderio smodato di accumulare beni o favori. La loro condotta evidenzia un carattere orientato all'ostentazione e alla ricerca di privilegiosenza.

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Avidi pieni di pretese nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Esosi

Se la definizione "Avidi pieni di pretese" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Avidi pieni di pretese" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Esosi:

E Empoli S Savona O Otranto S Savona I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Avidi pieni di pretese" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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