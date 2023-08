Un calcolo che deve il suo nome ad alKhwarizmi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un calcolo che deve il suo nome ad alKhwarizmi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ALGORITMO

Significato/Curiosita : Un calcolo che deve il suo nome ad alkhwarizmi

– se stai cercando altri significati, vedi algoritmo (disambigua). in matematica e informatica un algoritmo è la specificazione di una sequenza finita... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 15 agosto 2023

