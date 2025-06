Deve il suo nome al conte John Montagu ing nei cruciverba: la soluzione è Sandwich

SANDWICH

Curiosità e Significato di Sandwich

Perché la soluzione è Sandwich? Il termine sandwich deriva dal conte inglese John Montagu, noto come il Marchese di Sandwich, che inventò questa pratica mangereccia. Si tratta di una fetta di pane farcita con carne, formaggio o altri ingredienti, ideale per uno spuntino pratico e gustoso. Oggi rappresenta uno dei cibi più popolari al mondo, perfetto per ogni occasione.

Come si scrive la soluzione Sandwich

Non riesci a risolvere la definizione "Deve il suo nome al conte John Montagu ing"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

S Savona

A Ancona

N Napoli

D Domodossola

W Washington

I Imola

C Como

H Hotel

