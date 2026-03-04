Azione condannevole

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Azione condannevole' è 'Odiosità'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ODIOSITÀ

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Azione condannevole" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Azione condannevole". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Odiosità? L’odiosità rappresenta un comportamento che suscita disgusto e riprovazione tra le persone, spesso legato a azioni moralmente sbagliate o dannose. Si manifesta attraverso atteggiamenti offensivi, crudeli o ingiusti, che ledono la dignità degli altri e creano un senso di repulsione. Questa condotta negativa si distingue per la sua riprovevolezza, suscitando sentimenti di disapprovazione e disgusto nella società. La sua presenza evidenzia quanto sia importante promuovere valori di rispetto e bontà tra gli individui.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Azione condannevole" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Azione condannevole" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Odiosità:

O Otranto D Domodossola I Imola O Otranto S Savona I Imola T Torino À -

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Azione condannevole" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

