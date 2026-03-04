Risoluta e irremovibile nella decisione presa

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Risoluta e irremovibile nella decisione presa' è 'Categorica'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CATEGORICA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Risoluta e irremovibile nella decisione presa" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Risoluta e irremovibile nella decisione presa". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Categorica? Quando una persona si mostra ferma e decisa, senza esitazioni, nel manifestare la propria opinione o nel prendere una decisione, si può dire che ha un atteggiamento deciso e determinato. Questa caratteristica si evidenzia quando si sostiene con fermezza una posizione, senza lasciarsi influenzare dai dubbi o dalle opinioni altrui. La capacità di essere così decisi può essere fondamentale in situazioni di forte pressione, dove è importante mantenere salda il proprio punto di vista.

Risoluta e irremovibile nella decisione presa nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Categorica

Quando la definizione "Risoluta e irremovibile nella decisione presa" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Risoluta e irremovibile nella decisione presa" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Categorica:

C Como A Ancona T Torino E Empoli G Genova O Otranto R Roma I Imola C Como A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Risoluta e irremovibile nella decisione presa" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

