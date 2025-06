Una decisione presa in riunione nei cruciverba: la soluzione è Assembleare

Home / Soluzioni Cruciverba / Una decisione presa in riunione

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Una decisione presa in riunione' è 'Assembleare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ASSEMBLEARE

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 11 lettere Assembleare, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Assembleare? L'assembleare si riferisce a qualcosa relativo a un'assemblea, ovvero un incontro ufficiale di persone riunite per discutere e decidere su questioni importanti. È spesso usato in ambito istituzionale o aziendale, dove le decisioni vengono prese collettivamente. In sostanza, indica tutto ciò che riguarda l’atto di riunirsi per deliberare e adottare decisioni condivise. È un termine chiave per comprendere il funzionamento di molte organizzazioni.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Chi l ha presa zoppicaDietrofront rispetto a una decisione ufficialeLa riunione con i millesimiUna riunione di atleticaRiunione di scienziati o di politici

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Se ti sei imbattuto nella definizione "Una decisione presa in riunione", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

A Ancona

S Savona

S Savona

E Empoli

M Milano

B Bologna

L Livorno

E Empoli

A Ancona

R Roma

E Empoli

I L C O I O D R A E A C T N N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CANALE DI CORINTO" CANALE DI CORINTO

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.