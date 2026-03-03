Tipo di rosa giallognola

Home / Soluzioni Cruciverba / Tipo di rosa giallognola

La soluzione di 3 lettere per la definizione 'Tipo di rosa giallognola' è 'Tea'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TEA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Tipo di rosa giallognola" corrisponde a una soluzione formata da 3 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Tipo di rosa giallognola". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Tipo di rosa giallognola nei cruciverba: la soluzione di 3 lettere è Tea

Se la definizione "Tipo di rosa giallognola" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Tipo di rosa giallognola" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 3 lettere della soluzione Tea:

T Torino E Empoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Tipo di rosa giallognola" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Una reginetta gialla e pallida ma non è una miss ittericaLa room con i pasticiniLocale... alle 17Tipo di rosa non rossaTipo di rosa non rosaUn tipo di pasta da minestroneUn tipo di conservazione delle oliveLe ha la rosa