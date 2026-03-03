Lo è il morso del cobra

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Lo è il morso del cobra' è 'Velenoso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: VELENOSO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Lo è il morso del cobra" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo è il morso del cobra". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Velenoso? Il termine si riferisce a qualcosa che, quando viene iniettato nel corpo, può provocare effetti dannosi e spesso pericolosi. Questa caratteristica è tipica di alcune sostanze o elementi che, se ingeriti o iniettati, causano danni o effetti nocivi. La presenza di questa qualità rende un elemento particolarmente temuto in ambito naturale e medico. La capacità di provocare dolore o infezione è ciò che rende questa parola così importante nel descrivere certi pericoli.

Quando la definizione "Lo è il morso del cobra" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo è il morso del cobra" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Velenoso:

V Venezia E Empoli L Livorno E Empoli N Napoli O Otranto S Savona O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo è il morso del cobra" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

