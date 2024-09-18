Lo gonfia il cobra irritato

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Lo gonfia il cobra irritato' è 'Collo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: COLLO

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Perché la soluzione è Collo? Quando un cobra si sente minacciato o irritato, può gonfiare il collo per sembrare più grande e intimidire l’avversario. Questa parte del corpo, chiamata collo, si ingrossa notevolmente durante questa reazione. Il gonfiamento non è casuale, ma funzionale a comunicare un messaggio di avvertimento o di difesa. La capacità di aumentare di volume il collo permette al serpente di evidenziare la propria presenza e di scoraggiare eventuali aggressori.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo gonfia il cobra irritato". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Lo gonfia il cobra irritato nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Collo

Per risolvere la definizione "Lo gonfia il cobra irritato", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo gonfia il cobra irritato" conferma che la soluzione 'Collo' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Collo

C Como O Otranto L Livorno L Livorno O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo gonfia il cobra irritato" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Collo' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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