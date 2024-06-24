Un film documentario
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SOLUZIONE: CORTOMETRAGGIO
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Perché la soluzione è Cortometraggio? Un cortometraggio è un film che si distingue per la sua durata ridotta rispetto ai lungometraggi, spesso inferiore ai 30 minuti. Questo formato permette di trasmettere un messaggio forte e immediato, concentrandosi su un tema specifico o un evento reale. La sua semplicità e immediatezza lo rendono uno strumento efficace per sensibilizzare il pubblico e raccontare storie autentiche. La capacità di catturare l'attenzione in pochi minuti rende il cortometraggio un mezzo potente per comunicare realtà e emozioni.
Un film documentario nei cruciverba: la soluzione di 14 lettere è Cortometraggio
La definizione "Un film documentario" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Cortometraggio'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Un film documentario
- Risposta: CORTOMETRAGGIO
- Lunghezza: 14 lettere
- Schema parole: 14
- Schema utile: C_____________
- Inizia con: C
- Finisce con: O
Le 14 lettere della soluzione
La soluzione 'Cortometraggio' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un film documentario". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
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