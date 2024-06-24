Un film documentario

Sara Verdi | 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 14 lettere per la definizione 'Un film documentario' è 'Cortometraggio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CORTOMETRAGGIO

La risposta Cortometraggio è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Cortometraggio? Un cortometraggio è un film che si distingue per la sua durata ridotta rispetto ai lungometraggi, spesso inferiore ai 30 minuti. Questo formato permette di trasmettere un messaggio forte e immediato, concentrandosi su un tema specifico o un evento reale. La sua semplicità e immediatezza lo rendono uno strumento efficace per sensibilizzare il pubblico e raccontare storie autentiche. La capacità di catturare l'attenzione in pochi minuti rende il cortometraggio un mezzo potente per comunicare realtà e emozioni.

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Un film documentario nei cruciverba: la soluzione di 14 lettere è Cortometraggio

La definizione "Un film documentario" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Cortometraggio'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Un film documentario
  • Risposta: CORTOMETRAGGIO
  • Lunghezza: 14 lettere
  • Schema parole: 14
  • Schema utile: C_____________
  • Inizia con: C
  • Finisce con: O

Le 14 lettere della soluzione

C Como
O Otranto
R Roma
T Torino
O Otranto
M Milano
E Empoli
T Torino
R Roma
A Ancona
G Genova
G Genova
I Imola
O Otranto

La soluzione 'Cortometraggio' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un film documentario". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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