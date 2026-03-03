Un attore nel cast di Le mani sulla città

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Un attore nel cast di Le mani sulla città' è 'Rod Steiger'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ROD STEIGER

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un attore nel cast di Le mani sulla città" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un attore nel cast di Le mani sulla città". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Rod Steiger? Rod Steiger è un attore noto per aver interpretato ruoli intensi e complessi, spesso immerso in personaggi profondi. La sua presenza sul set di film come Le mani sulla città ha contribuito a rendere le opere memorabili e coinvolgenti. Con una carriera ricca di successi, ha saputo trasmettere emozioni forti e credibilità ai personaggi che ha interpretato. La sua bravura ha lasciato un'impronta indelebile nel cinema italiano e internazionale.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Un attore nel cast di Le mani sulla città" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un attore nel cast di Le mani sulla città" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Rod Steiger:

R Roma O Otranto D Domodossola S Savona T Torino E Empoli I Imola G Genova E Empoli R Roma

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un attore nel cast di Le mani sulla città" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

