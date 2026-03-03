Accorte e assennate

Home / Soluzioni Cruciverba / Accorte e assennate

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Accorte e assennate' è 'Savie'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SAVIE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Accorte e assennate" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Accorte e assennate". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Savie? La capacità di agire con buon senso e giudizio, considerando gli effetti delle proprie scelte, si manifesta in comportamenti ponderati e responsabili. Questo atteggiamento riflette una maturità nel valutare le situazioni e nel prendere decisioni che evitano rischi inutili. La saggezza si manifesta anche nella capacità di ascoltare consigli e di adattarsi alle circostanze, contribuendo a un cammino equilibrato e consapevole. Chi possiede questa qualità dimostra di essere attento alle conseguenze delle proprie azioni.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Accorte e assennate nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Savie

Se la definizione "Accorte e assennate" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Accorte e assennate" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Savie:

S Savona A Ancona V Venezia I Imola E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Accorte e assennate" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Il buon senso delle persone assennateAccorte e circospetteDotte e assennate