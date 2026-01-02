Dotte e assennate

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Dotte e assennate' è 'Savie'.

SOLUZIONE: SAVIE

Perché la soluzione è Savie? Una persona saggia dimostra prudenza e buon senso nelle decisioni, agendo con ponderatezza e maturità. È qualcuno che riflette prima di agire, evitando impulsività e dimostrando maturità nelle scelte quotidiane. La sua esperienza e capacità di valutare le situazioni lo rendono affidabile e rispettato dagli altri. La saggezza si manifesta nel modo di pensare e nel comportamento, rappresentando un modello di equilibrio e prudenza.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Dotte e assennate" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Dotte e assennate". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Dotte e assennate nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Savie

In presenza della definizione "Dotte e assennate", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Dotte e assennate" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Savie:

S Savona A Ancona V Venezia I Imola E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Dotte e assennate" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

