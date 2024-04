La definizione e la soluzione di 8 lettere: Il buon senso delle persone assennate. CRITERIO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato e Curiosità su: In aritmetica, i criteri di divisibilità sono degli algoritmi utilizzati per determinare la divisibilità di un numero intero per un certo fattore, senza la necessità di eseguire una divisione esplicita. Questi criteri si basano su una serie di operazioni eseguite sulle cifre che compongono il numero. Tali operazioni dovrebbero essere sufficientemente semplici da potersi fare a mente o comunque essere più veloci rispetto alla divisione. Poiché i criteri di divisibilità operano direttamente sulle cifre del numero, la loro applicabilità dipende dalla base in cui il numero è espresso. In pratica, si considerano solamente i criteri per i numeri ...

criterio m sing (pl.: criteri)

insieme di norme interiori o manifeste, implicite o esplicitate, sulle quali si basano le valutazioni e i giudizi soggettivi questo è un comportamento senza alcun criterio (diritto) nel redigere un contratto, una legge, un regolamento, un mansionario, un progetto o per indirizzare un comportamento per un'azione da intraprendere il criterio è quell'insieme di principi informatori che devono o dovranno essere seguiti dagli attori dell'iniziativa (per estensione) ragionamento generalmente accettato per valutare fatti e situazioni di comune accadimento quanto presuppone un metodo non pregiudizievole (matematica) ogni regola che permette di stabilire, con un certo numero di operazioni e verifiche in genere semplici e rapide, se dati enti soddisfano o meno una data proprietà o relazione, evitando di conseguenza controlli più lunghi e di difficile esecuzione

Sillabazione

cri | tè | rio

Pronuncia

IPA: /kri'trjo/

Etimologia / Derivazione

dal latino medievale criterium che deriva dal greco antico t, a sua volta derivato dal verbo cioè "distinguere, giudicare"

Sinonimi

canone, metodo, norma, principio, regola, sistema

buon senso,discernimento, giudizio, logica, ragione, ragionevolezza, saggezza, senno, senso comune

Contrari

improvvisazione, sregolatezza

dissennatezza, imprudenza, sconsideratezza, stoltezza





