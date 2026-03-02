Le patatine del fast food

SOLUZIONE: FRITTE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Le patatine del fast food" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Le patatine del fast food". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Fritte? Le patatine del fast food sono spesso preparate attraverso un processo di frittura, che conferisce loro una croccantezza e un sapore caratteristico. Questi snack sono molto apprezzati per la loro semplicità e praticità, perfetti per accompagnare un pasto veloce o da gustare come spuntino. La cottura in olio caldo permette di ottenere una consistenza leggera e dorata, rendendole irresistibili a chi cerca qualcosa di sfizioso. La loro presenza è ormai universale nei menu di ristoranti e chioschi.

La definizione "Le patatine del fast food" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Le patatine del fast food" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Fritte:

F Firenze R Roma I Imola T Torino T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Le patatine del fast food" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

