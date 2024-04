La Soluzione ♚ La polpetta del fast food La definizione e la soluzione di 9 lettere: La polpetta del fast food. HAMBURGER Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. La polpetta del fast food: L'hamburger (in italiano anche detto svizzera o medaglione, lett. "amburghese") è una polpetta di carne macinata e pressata, solitamente bovina, cotta prevalentemente su piastra. Col diffondersi delle catene internazionali di fast food, il termine è passato a identificare anche l'omonimo panino imbottito. Sostantivo Significato e Curiosità su: L'hamburger (in italiano anche detto svizzera o medaglione, lett. "amburghese") è una polpetta di carne macinata e pressata, solitamente bovina, cotta prevalentemente su piastra. Col diffondersi delle catene internazionali di fast food, il termine è passato a identificare anche l'omonimo panino imbottito. hamburger ( approfondimento) m inv (forestierismo) (gastronomia) polpetta di carne di manzo (per estensione) il panino imbottito contenente tale polpetta, che si può consumare nei fast food Sillabazione ham | bur | ger Pronuncia IPA: /am'burger/ Etimologia / Derivazione dal nome della città di Amburgo, in Germania nordoccidentale, di cui sembra essere originaria Sinonimi svizzera, polpetta, crocchetta di carne

