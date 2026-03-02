Erano quaranta insieme ad Alì Babà

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Erano quaranta insieme ad Alì Babà' è 'Ladroni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LADRONI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Erano quaranta insieme ad Alì Babà" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Erano quaranta insieme ad Alì Babà". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Ladroni? In una celebre fiaba, un gruppo di individui che si uniscono per commettere un furto viene chiamato con un termine che richiama la loro condizione di chi si dedica a attività illecite. Questi personaggi si aggregano in modo coordinato, spesso nascosti o complici tra loro, per sottrarre qualcosa di valore. La narrazione li presenta come figure che agiscono nell’ombra, unendo le forze per raggiungere un obiettivo illecito. Il nome attribuito a loro sottolinea il loro comportamento disonesto e sfrontato.

In presenza della definizione "Erano quaranta insieme ad Alì Babà", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Erano quaranta insieme ad Alì Babà" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Ladroni:

L Livorno A Ancona D Domodossola R Roma O Otranto N Napoli I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Erano quaranta insieme ad Alì Babà" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

