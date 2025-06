Erano 40 in una storia de Le Mille e Una Notte nei cruciverba: la soluzione è Ladroni

LADRONI

Curiosità e Significato di Ladroni

Non fermarti alla soluzione! Conosci Ladroni più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Ladroni.

Perché la soluzione è Ladroni? Ladroni indica persone che compiono furti o azioni illecite per ottenere qualcosa illegalmente. Nella narrazione de Le Mille e Una Notte, spesso si raccontano storie di personaggi astuti e furfanti che cercano di ingannare gli altri. La parola richiama quindi ladri, truffatori o malfattori, spesso protagonisti di avventure e sotterfugi, e sottolinea l'importanza di vigilare contro chi agisce nell'ombra.

Come si scrive la soluzione Ladroni

Hai davanti la definizione "Erano 40 in una storia de Le Mille e Una Notte" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

L Livorno

A Ancona

D Domodossola

R Roma

O Otranto

N Napoli

I Imola

