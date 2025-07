Tanti erano i ladroni di Ali Babà nei cruciverba: la soluzione è Quaranta

QUARANTA

Curiosità e Significato di Quaranta

Non fermarti alla soluzione! Conosci Quaranta più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Quaranta.

Perché la soluzione è Quaranta? Quaranta indica un numero preciso, spesso associato a quantità significative o simboliche. Nel contesto di Ali Babà, si riferisce ai quaranta ladroni, un gruppo di malviventi protagonista di una celebre fiaba. La parola richiama quindi l'idea di un insieme numeroso e misterioso, e viene usata anche in espressioni come fare i quaranta per indicare un lungo periodo o una grande quantità.

Come si scrive la soluzione Quaranta

Hai trovato la definizione "Tanti erano i ladroni di Ali Babà" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

Q Quarto

U Udine

A Ancona

R Roma

A Ancona

N Napoli

T Torino

A Ancona

