La Soluzione ♚ Il felino nel film Alice nel Paese delle meraviglie

La soluzione di 9 lettere per la definizione: Il felino nel film Alice nel Paese delle meraviglie. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : STREGATTO

Curiosità su Il felino nel film alice nel paese delle meraviglie: Immaginazione. anni dopo, ormai diciannovenne, alice non ricorda più nulla delle sue avventure nel paese delle meraviglie, anche se continua a fare sogni a riguardo... Il Gatto del Cheshire è un personaggio inventato da Lewis Carroll, apparso per la prima volta nel 1865 nelle Avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie. È noto anche come Stregatto, nella versione italiana della trasposizione cinematografica disneyana, Ghignagatto, nella traduzione italiana del libro del 1913 a cura di Silvio Spaventa Filippi, o ancora Gatto Cesare reso in alcune traduzioni per via dell'assonanza del nome originale con questo appellativo italiano. Compare anche in tutte le opere (cinema, fumetti, videogiochi, ecc.) derivate dal romanzo di Carroll.

