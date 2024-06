È matto in Alice nel Paese delle Meraviglie

: Il Cappellaio Matto (The Mad Hatter) è un personaggio immaginario inventato da Lewis Carroll apparso per la prima volta nel 1865 ne Le avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie e che ricompare in Attraverso lo Specchio e quel che Alice vi trovò (1871). La denominazione "Cappellaio Matto", benché largamente in uso, non è presente nelle opere originali di Carroll, che si riferisce al personaggio semplicemente come "Hatter" ("Cappellaio") nel primo libro, e con la forma contratta "Hatta" (in genere conservata nelle traduzioni italiane) nel secondo.

Italiano: Sostantivo: cappellaio ( citazioni) m sing (pl.: cappellai) . (professione) (abbigliamento) chi produce o vende copricapi. Sillabazione: cap | pel | là | io. Etimologia / Derivazione: da cappello ed -aio .