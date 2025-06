Si respira con l aria nei cruciverba: la soluzione è Azoto

AZOTO

Approfondisci la parola di 5 lettere Azoto: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Azoto? L'azoto è un gas incolore e inodore che costituisce circa il 78% dell'atmosfera terrestre. È fondamentale per la vita, formando parte delle proteine e degli amminoacidi essenziali agli organismi viventi. Respiriamo azoto ogni giorno senza accorgercene, perché lo troviamo nell'aria che ci circonda e che ci permette di vivere. È davvero sorprendente come un elemento così comune sia così importante!

Si trasporta in bombole verniciate di neroUn gas dell ariaL elemento che forma i nitratiL aria che uno si dàSe si apre entra aria di mareL aria con cui ci si gonfia

A Ancona

Z Zara

O Otranto

T Torino

O Otranto

