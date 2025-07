Solleva la cattedra da terra nei cruciverba: la soluzione è Pedana

Home / Soluzioni Cruciverba / Solleva la cattedra da terra

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Solleva la cattedra da terra' è 'Pedana'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PEDANA

Curiosità e Significato di Pedana

La soluzione Pedana di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Pedana per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Pedana? Pedana è una piattaforma o un rialzo che si solleva dal suolo, spesso utilizzata per aumentare l'altezza di un elemento o di una persona. Viene impiegata in diversi contesti, come sul palco o nelle strutture sportive, per migliorare la visibilità o la funzionalità. Sollevare la cattedra da terra significa usare una pedana, rendendo più facile vedere e ascoltare.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Macchina per movimento terraGrandi distese di terra incoltaUn locale sotto terraRappresenta la TerraLa terra natia

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Pedana

Stai cercando la risposta alla definizione "Solleva la cattedra da terra"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

P Padova

E Empoli

D Domodossola

A Ancona

N Napoli

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N I L A A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ALAIN" ALAIN

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.