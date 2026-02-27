I montoni per sfondare le mura

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'I montoni per sfondare le mura' è 'Arieti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ARIETI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "I montoni per sfondare le mura" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "I montoni per sfondare le mura". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Arieti? Gli arieti sono strumenti utilizzati nell'antichità per facilitare l'accesso a fortezze o edifici difesi da mura robuste. Privi di complessità apparente, erano spesso costituiti da tronchi di legno massicci rinforzati e spesso dotati di un'estremità appuntita o corrispondente a un'arma contundente. Vengono spinti contro le strutture avversarie con forza considerevole, con l'obiettivo di creare falle o di distruggere le difese. La loro presenza era fondamentale nelle campagne militari di assedio.

Quando la definizione "I montoni per sfondare le mura" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "I montoni per sfondare le mura" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Arieti:

A Ancona R Roma I Imola E Empoli T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "I montoni per sfondare le mura" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

