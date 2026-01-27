Gli antichi se ne servivano per sfondare le mura

SOLUZIONE: ARIETE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Gli antichi se ne servivano per sfondare le mura" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Gli antichi se ne servivano per sfondare le mura". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Ariete? L'ariete era uno strumento usato nell'antichità, principalmente in guerra, per creare brecce nelle difese nemiche. Questa macchina da assedio, simile a un grande tronco, veniva lanciata contro le mura per romperle. Grazie alla sua forza, facilitava l'ingresso delle truppe all'interno delle fortezze nemiche. È un esempio di ingegno militare che ha segnato la storia delle tecniche di assedio.

In presenza della definizione "Gli antichi se ne servivano per sfondare le mura", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Gli antichi se ne servivano per sfondare le mura" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Ariete:

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Gli antichi se ne servivano per sfondare le mura" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

