Abbattevano le mura nei cruciverba: la soluzione è Arieti

Home / Soluzioni Cruciverba / Abbattevano le mura

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Abbattevano le mura' è 'Arieti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ARIETI

Curiosità e Significato di Arieti

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Arieti, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Arieti? Arieti indica le macchine da assedio impiegate nell'antichità per abbattere le mura delle città assediando, come torri mobili o rampe di scale. Questi strumenti erano fondamentali nelle battaglie per superare le difese nemiche e conquistare territori. Conoscere gli arieti ci permette di capire meglio le tecniche militari del passato e l’ingegnosità degli eserciti antichi.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Diede inizio alla costruzione delle mura imperiali di RomaAbbattere le mura di una cittàCentro del Frusinate con mura ciclopichePiccola apertura nelle mura a scopo controffensivoCentro del Frusinate dalle mura ciclopiche

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Arieti

Hai davanti la definizione "Abbattevano le mura" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

A Ancona

R Roma

I Imola

E Empoli

T Torino

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

F O C O I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "FIOCO" FIOCO

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.