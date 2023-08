Una delle lingue parlate nella regione dei Grigioni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una delle lingue parlate nella regione dei Grigioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ROMANCIO

Una delle lingue parlate nella regione dei grigioni

(rumantsch, romontsch, rumauntsch) è una lingua romanza parlata in svizzera. appartiene al sottogruppo delle lingue retoromanze e come tale ha grandi affinità... Entrambi parlati in italia. lo stesso argomento in dettaglio: grigioni romancio. il romancio viene parlato oggi solo in alcuni territori isolati del cantone... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 11 agosto 2023

