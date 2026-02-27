Il gruppo che tenta di derubare zio Paperone

Home / Soluzioni Cruciverba / Il gruppo che tenta di derubare zio Paperone

La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Il gruppo che tenta di derubare zio Paperone' è 'Banda Bassotti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BANDA BASSOTTI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il gruppo che tenta di derubare zio Paperone" corrisponde a una soluzione formata da 13 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il gruppo che tenta di derubare zio Paperone". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Banda Bassotti? Un gruppo noto per i suoi tentativi di mettere a segno furti ai danni di zio Paperone si distingue per la sua natura organizzata e il carattere minaccioso. Le loro azioni spesso coinvolgono stratagemmi e trappole per riuscire nel loro intento, mettendo in discussione la sicurezza e la tranquillità del celebre papero ricco. La loro presenza ricorda le storie di avventure e colpi studiati, che tengono in tensione i protagonisti e gli spettatori. La loro attività rappresenta una minaccia costante per la pace in famiglia.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Il gruppo che tenta di derubare zio Paperone nei cruciverba: la soluzione di 13 lettere è Banda Bassotti

Questa pagina è dedicata alla definizione "Il gruppo che tenta di derubare zio Paperone" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il gruppo che tenta di derubare zio Paperone" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 13 lettere della soluzione Banda Bassotti:

B Bologna A Ancona N Napoli D Domodossola A Ancona B Bologna A Ancona S Savona S Savona O Otranto T Torino T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il gruppo che tenta di derubare zio Paperone" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Vuole derubare PaperoneTenta di derubare PaperoneQuella Bassotti vuole derubare il deposito di zio PaperoneLo è zio PaperonePaolino Paperino lo è di Zio PaperoneTenta di staccare il gruppo