Si celebra ogni 365 giorni

Home / Soluzioni Cruciverba / Si celebra ogni 365 giorni

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Si celebra ogni 365 giorni' è 'Anniversario'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ANNIVERSARIO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Si celebra ogni 365 giorni" corrisponde a una soluzione formata da 12 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si celebra ogni 365 giorni". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Anniversario? Ogni anno, in un giorno particolare, si ricorda un evento importante o un traguardo raggiunto, creando un momento di festa e riflessione. Questa occasione si ripete con regolarità, segnando il passare del tempo e il valore di ricorrenze significative. È un momento in cui si possono condividere ricordi e emozioni con amici e familiari, mantenendo vive le tradizioni. La ricorrenza avviene in modo ciclico, ogni volta che si completa un ciclo di calendario.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Si celebra ogni 365 giorni nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Anniversario

La definizione "Si celebra ogni 365 giorni" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si celebra ogni 365 giorni" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Anniversario:

A Ancona N Napoli N Napoli I Imola V Venezia E Empoli R Roma S Savona A Ancona R Roma I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si celebra ogni 365 giorni" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Ricorrenza che si celebraQuando cade si fa festaRicorre ogni dodici mesiSi festeggia ogni 365 giorniChe si succede circa ogni due giorniSi tiene ogni anno a MilanoSi oppongono a ogni progressoSi occupa di ogni cosa nell azienda