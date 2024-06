Quella molle non ha certamente energia

: La pappa reale è prodotta dalle ghiandole ipofaringee e ghiandole mascellari delle api operaie e viene utilizzata dalle api come nutrimento per le larve fino a tre giorni di età e per l'ape regina. Costituisce, nell'ambito dell'apicoltura, uno dei prodotti più pregiati delle arnie. Il termine reale deriva dal fatto che le larve alimentate esclusivamente con la pappa reale diventano regine ed è per questo che viene ritenuta un alimento nobile.

Italiano: Sostantivo: pappa f sing (pl.: pappe) . termine generico per indicare cibo preparato per bambini durante lo svezzamento. pappa m inv . (gergale) protettore di prostitute. Sillabazione: pàp | pa. Pronuncia: IPA: /pappa/ . Etimologia / Derivazione: dal latino pappa . Sinonimi: pan bollito, pan cotto, pancotto, semolino, zuppa, brodaglia. (per estensione) mangiare, cibo. (spregiativo) colla, impasto, poltiglia, sbobba.