L atleta che ha assunto sostanze vietate - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L atleta che ha assunto sostanze vietate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : DOPATO

Significato/Curiosita : L atleta che ha assunto sostanze vietate

Abuso e utilizzo medico di queste sostanze rende complessa la loro classificazione e regolamentazione legale. sostanze sviluppate originariamente per uso... Workbench) (en) electrojova - buon sangue dopato, su discogs, zink media. (en) electrojova - buon sangue dopato, su musicbrainz, metabrainz foundation.... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : L atleta che ha assunto sostanze vietate : atleta; assunto; sostanze; vietate; Un atleta in panchina; Una atleta che usa lo stile Fosbury; Le estremità dell atleta ; La Simeoni grande atleta ; Si dice di un atleta da tanti anni sulla breccia; Che ha assunto in maniera effettiva una carica; Atteggiamento assunto dal corpo; Riepilogo riassunto ; Rapporto, riassunto ; Compendio, riassunto ; Lo sono le atlete che utilizzano sostanze stupefacenti; Le sostanze nel cui simbolo è un teschio; sostanze colloidali; sostanze che aumentano il potere bagnante dell acqua; Studia l intensità cromatica delle sostanze ; Sono vietate alle auto; Zone delle città in cui sono vietate le auto; vietate ai poveri; Somministrare agli sportivi sostanze vietate ; vietate ... ai poveri;

Cerca altre Definizioni