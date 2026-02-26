La vittima di Caino

Home / Soluzioni Cruciverba / La vittima di Caino

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'La vittima di Caino' è 'Abele'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ABELE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La vittima di Caino" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La vittima di Caino". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Abele? Nella storia antica, una figura rappresenta l'innocenza e la purezza, ma anche il dolore di un dolore insopportabile. La sua vita si conclude tragicamente a causa di un gesto di invidia e rabbia, lasciando un segno profondo nel racconto delle origini. È ricordata come simbolo di innocenza tradita e di giustizia ancora da raggiungere. La sua memoria ci invita a riflettere sulla fragilità dell'esistenza umana e sulla necessità di coltivare valori di pace e comprensione.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

La vittima di Caino nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Abele

Se la definizione "La vittima di Caino" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La vittima di Caino" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Abele:

A Ancona B Bologna E Empoli L Livorno E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La vittima di Caino" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: La prima vittima dell invidiaLa prima vittimaL uccise CainoIl primo fu CainoL uccello vittima di scherzi e prese in giroNon fu vittima di AbeleIl padre di CainoOffrirsi come vittima in senso proprio o figurato