La Soluzione ♚ Vi si sta al fresco La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : GALERA . Ecco la soluzione verificata per la definizione Vi si sta al fresco. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Vi si sta al fresco: fresco lana, fresco di lana o frescolana, è un tessuto di lana di peso medio o leggero, dall'aspetto granulare, ingualcibile, poroso e resistente. la... Galera o galea – grossa nave a remi usata fino al XVII secolo Galera – tipo di condanna del passato consistente nel remare in una galera; per estensione, nel linguaggio popolare moderno, è sinonimo di prigione Galera – comune della Spagna in provincia di Granada Galera - frazione di Gaià in provincia di Barcellona Galera o Gallia (Galija) – isola nell'arcipelago delle isole Brioni, in Croazia Galera – figura araldica Galera – software legato ai database MySQL

Altre Definizioni con galera; fresco;