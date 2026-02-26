Salvate da un Santo

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Salvate da un Santo' è 'Miracolate'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MIRACOLATE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Salvate da un Santo" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Salvate da un Santo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Miracolate? Il termine richiama un evento straordinario attribuito alla protezione di una figura sacra, spesso associato a interventi divini che evitano un danno grave o una morte imminente. Quando si parla di qualcosa che si può considerare incredibilmente fortunato o inspiegabile, si fa riferimento a un episodio che supera le leggi naturali, come se fosse stato guidato da una potenza superiore. Questi momenti sono ricordati come esempi di intervento divino che salvano vite umane da situazioni critiche o pericoli imminenti.

Per risolvere la definizione "Salvate da un Santo", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Salvate da un Santo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Miracolate:

M Milano I Imola R Roma A Ancona C Como O Otranto L Livorno A Ancona T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Salvate da un Santo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

