Il Santo dell estate novembrina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Santo dell estate novembrina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MARTINO

Significato/Curiosita : Il santo dell estate novembrina

I) n. 47 dell'11 novembre 2011 (n. 45) (pdf), su gurs.regione.sicilia.it. url consultato il 18 ottobre 2016 (archiviato dall'url originale il 31 gennaio... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi martino (disambigua). martino è un nome proprio di persona italiano maschile. maschili ipocoristici:... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Il Santo dell estate novembrina : santo; estate; novembrina; Il santo patrono di Ancona; Il santo dell 11 gennaio; Il santo patrono; santo di Poitiers; santo patrono d Irlanda festeggiato il 17 marzo; Punteggiano le spiagge in estate ; Calano in Italia più numerosi durante l estate ; Zona montana in cui si porta il bestiame d estate ; Affollano le spiagge in estate ; Gli estremi dell estate ; La tetraggine novembrina ;

Cerca altre Definizioni