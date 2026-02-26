Reso idoneo a un lavoro

SOLUZIONE: ABILITATO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Reso idoneo a un lavoro" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Reso idoneo a un lavoro". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Abilitato? Quando una persona possiede le capacità e le competenze necessarie per svolgere un compito specifico, si dice che è pronta ad affrontare quel ruolo. Questo stato di preparazione include conoscenze, esperienza e abilità pratiche che garantiscono efficienza e sicurezza nel lavoro. Essere adeguatamente preparati permette di affrontare le sfide quotidiane con maggior sicurezza e professionalità. La capacità di adattarsi e risolvere problemi è fondamentale per svolgere con successo le proprie mansioni.

La soluzione associata alla definizione "Reso idoneo a un lavoro" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Reso idoneo a un lavoro" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Abilitato:

A Ancona B Bologna I Imola L Livorno I Imola T Torino A Ancona T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Reso idoneo a un lavoro" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

