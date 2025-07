Dichiarato idoneo nei cruciverba: la soluzione è Abilitato

Home / Soluzioni Cruciverba / Dichiarato idoneo

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Dichiarato idoneo' è 'Abilitato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ABILITATO

Curiosità e Significato di Abilitato

La parola Abilitato è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Abilitato.

Perché la soluzione è Abilitato? Dichiarato idoneo significa che una persona è stata ufficialmente valutata come adatta o qualificata per svolgere una determinata attività o ruolo. È un termine usato spesso in ambito professionale e amministrativo per attestare che qualcuno possiede i requisiti necessari. In sostanza, indica che ha superato controlli o verifiche e può essere considerato abilitato a procedere.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Dichiarato ma anche apprezzatoValore DichiaratoIl teatro lirico di Napoli dichiarato Patrimonio dell UmanitàDichiarato garantitoCosì è dichiarato chi può svolgere attivita fisica

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Abilitato

Hai trovato la definizione "Dichiarato idoneo" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

A Ancona

B Bologna

I Imola

L Livorno

I Imola

T Torino

A Ancona

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O L A R U Mostra soluzione



Scopri definizioni su "RAOUL" RAOUL

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.