La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Regge il peso del tetto' è 'Travatura'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TRAVATURA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Regge il peso del tetto" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Regge il peso del tetto". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Travatura? Una travatura è una struttura portante che si trova sotto il tetto di un edificio. La sua funzione principale è sostenere il peso della copertura, distribuendo il carico in modo uniforme sulle pareti o sulle fondamenta. Realizzata di solito con legno o acciaio, permette di creare spazi interni più ampi e di mantenere stabile la forma dell’edificio. La sua presenza è fondamentale per garantire la sicurezza e la stabilità di tutta la costruzione.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Regge il peso del tetto" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Regge il peso del tetto" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Travatura:

T Torino R Roma A Ancona V Venezia A Ancona T Torino U Udine R Roma A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Regge il peso del tetto" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

