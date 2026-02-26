Recipienti dei fonditori

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Recipienti dei fonditori' è 'Crogioli'.

SOLUZIONE: CROGIOLI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Recipienti dei fonditori" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Recipienti dei fonditori". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Crogioli? I crogioli sono strumenti utilizzati dai fonditori per contenere metalli fusi durante il processo di lavorazione. Sono progettati per resistere alle alte temperature e permettere una manipolazione sicura del materiale liquido. Questi recipienti sono spesso realizzati con materiali che isolano dal calore e garantiscono una distribuzione uniforme della temperatura. Vengono impiegati anche in laboratori e industrie metallurgiche per diverse operazioni, rendendo possibile la modellatura e la rifinitura di vari oggetti metallici.

Recipienti dei fonditori nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Crogioli

La soluzione associata alla definizione "Recipienti dei fonditori" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Recipienti dei fonditori" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Crogioli:

C Como R Roma O Otranto G Genova I Imola O Otranto L Livorno I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Recipienti dei fonditori" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

