La Soluzione ♚ Recipienti per l uva

La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : TINI

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Recipienti per l uva: Concentrato d'uva che si ottiene dal mosto appena pronto, di uva bianca o rossa; è anche detta infatti "mosto cotto", "vino cotto" o "miele d'uva". il mosto... Martina Stoessel, conosciuta come Tini Stoessel o semplicemente come Tini (Buenos Aires, 21 marzo 1997), è una cantante, attrice e ballerina argentina, divenuta famosa soprattutto per aver recitato come protagonista nella telenovela Violetta, nella quale interpreta l'omonimo personaggio.

Altre Definizioni con tini; recipienti;