Recipienti per la pioggia - Cruciverba

Soluzione 9 lettere : CATINELLE

Significato/Curiosita : Recipienti per la pioggia

O lati del mondo. si credeva che mandassero la piogga rovesciando l'acqua che portano con sé in recipienti tondeggianti a forma di zucca. si pensava che... Cercando l'ep con la colonna sonora del film, vedi sole a catinelle (ep). sole a catinelle è un film del 2013 diretto da gennaro nunziante e interpretato... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Recipienti per la pioggia : recipienti; pioggia; recipienti pieni di carburante; Comuni recipienti ; recipienti per fiori; Applicato al collo di recipienti evita le colature; recipienti di pelle per liquidi; Scroscio di pioggia ; Giove le si presentò trasformato in pioggia d oro; Erosione: è provocata da vento pioggia ecc; Una pioggia coi fiocchi; Madido di pioggia o di sudore;

