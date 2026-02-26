Il mitico indovino di Tebe

Home / Soluzioni Cruciverba / Il mitico indovino di Tebe

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il mitico indovino di Tebe' è 'Tiresia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TIRESIA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il mitico indovino di Tebe" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il mitico indovino di Tebe". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Tiresia? Tiresia è uno dei personaggi più celebri della mitologia greca, noto per la sua capacità di prevedere il futuro e offrire consigli saggi. Originario di Tebe, si distingue per la sua saggezza e per le sue visioni che spesso influenzano le decisioni degli eroi e dei re. La sua figura emerge in numerosi miti, dove si presenta come un intermediario tra il mondo divino e quello umano. La sua presenza è fondamentale nelle storie che narrano il destino degli eroi e delle città antiche.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Il mitico indovino di Tebe nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Tiresia

Quando la definizione "Il mitico indovino di Tebe" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il mitico indovino di Tebe" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Tiresia:

T Torino I Imola R Roma E Empoli S Savona I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il mitico indovino di Tebe" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: L indovino che Ulisse va a interrogare negli InferiCelebre indovino tebanoFu il mitico fondatore di TroiaLo erano gli abitanti di Tebe e PlateaUn mitico figlio del CaosIl mitico inseparabile amico di PiladeJames mitico attore