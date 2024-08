La Soluzione ♚ L indovino che Ulisse va a interrogare negli Inferi La soluzione di 7 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : TIRESIA La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente TIRESIA

Curiosità su L indovino che ulisse va a interrogare negli inferi: Il mito Tiresia è cieco, e sull'origine di questa sua condizione esistono tre tradizioni riportate dallo Pseudo-Apollodoro: secondo la prima fu reso così dagli dèi perché non volevano che profetizzasse argomenti "privati"; nella seconda lui, figlio di una ninfa, viene reso tale da Atena per punizione in quanto lui la vide nuda farsi il bagno, ma poi, su supplica della madre, fu reso indovino dalla stessa dea; nella terza tradizione Tiresia passeggiando sul monte Cillene (o secondo un'altra versione Citerone), incontrò due serpenti che si stavano accoppiando e ne uccise la femmina perché quella scena lo infastidì (secondo una variante egli si limitò solamente a dividerli percuotendo prima la femmina e successivamente il maschio). Tiresia (in greco antico: eesa, Teiresías) è un veggente della mitologia greca, figlio di Evereo, della stirpe degli Sparti, e della ninfa Cariclo. Tiresia ebbe una figlia, Manto, anche lei indovina.

